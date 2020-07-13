Zoom запускает линейку оборудования для домашнего использования

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Zoom представила свое первое физическое устройство, предназначенное для сотрудников, вынужденных работать дома и использующих видеоконференции.
Важно уточнить, что Zoom не производит аппаратное обеспечение самостоятельно; компания сотрудничает со сторонними производителями. Первый продукт – Zoom for Home – результат сотрудничества с DTEN, компанией, которая обычно производит продукты для конференц-залов.
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Zoom for Home – это 27-дюймовое устройство с сенсорным экраном, которое может использоваться для презентаций, а также в качестве доски. Устройство «все в одном» поставляется с тремя встроенными широкоугольными камерами и массивом из 8 микрофонов. Стоит отметить, что его можно использовать независимо от любого другого устройства, а также в качестве второго экрана во время собраний в Zoom.
Устройство стоимостью 600 долларов можно будет приобрести в следующем месяце.
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