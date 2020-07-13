0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Amazon предложил "умную" тележку для покупок в магазинах (фото)

Amazon предложил "умную" тележку для покупок в магазинах (фото)

Тележка на колесах Amazon появится в магазинах Лос-Анджелеса позже в этом году.
Об этом сообщает The Verge.

Девайс имеет название Dash Cart и оснащен тачскрином и прочим оборудованием, чтобы автоматически определять продукты, которые покупатель кладет внутрь, а также их количество. Как только шопинг окончен, необходимо пройти с тележкой через специальную линию, позволяющую цифровым путем рассчитаться за покупки без помощи кассира.

Смарт-корзина использует комбинацию компьютерных алгоритмов и сенсорных датчиков, чтобы распознать товары. Затем, при выходе из магазина через указанную линию, сенсоры автоматически идентифицируют тележку, а оплата производится через кредитную карту, что указана в аккаунте Amazon.

Кроме сенсорных технологий, вверху тележки есть экран, дающий клиентам доступ к списку покупок Alexa и возможность менять, удалять оттуда товары и проверять их общую стоимость. Тележка также будет оснащен сканером купонов, которые можно использовать во время шопинга.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.