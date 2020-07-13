Amazon предложил "умную" тележку для покупок в магазинах (фото)

Тележка на колесах Amazon появится в магазинах Лос-Анджелеса позже в этом году.

Об этом сообщает The Verge.

Девайс имеет название Dash Cart и оснащен тачскрином и прочим оборудованием, чтобы автоматически определять продукты, которые покупатель кладет внутрь, а также их количество. Как только шопинг окончен, необходимо пройти с тележкой через специальную линию, позволяющую цифровым путем рассчитаться за покупки без помощи кассира.

Смарт-корзина использует комбинацию компьютерных алгоритмов и сенсорных датчиков, чтобы распознать товары. Затем, при выходе из магазина через указанную линию, сенсоры автоматически идентифицируют тележку, а оплата производится через кредитную карту, что указана в аккаунте Amazon.

Кроме сенсорных технологий, вверху тележки есть экран, дающий клиентам доступ к списку покупок Alexa и возможность менять, удалять оттуда товары и проверять их общую стоимость. Тележка также будет оснащен сканером купонов, которые можно использовать во время шопинга.