Amazon предложил "умную" тележку для покупок в магазинах (фото)

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Тележка на колесах Amazon появится в магазинах Лос-Анджелеса позже в этом году.
Об этом сообщает The Verge.
Девайс имеет название Dash Cart и оснащен тачскрином и прочим оборудованием, чтобы автоматически определять продукты, которые покупатель кладет внутрь, а также их количество. Как только шопинг окончен, необходимо пройти с тележкой через специальную линию, позволяющую цифровым путем рассчитаться за покупки без помощи кассира.
Смарт-корзина использует комбинацию компьютерных алгоритмов и сенсорных датчиков, чтобы распознать товары. Затем, при выходе из магазина через указанную линию, сенсоры автоматически идентифицируют тележку, а оплата производится через кредитную карту, что указана в аккаунте Amazon.
Кроме сенсорных технологий, вверху тележки есть экран, дающий клиентам доступ к списку покупок Alexa и возможность менять, удалять оттуда товары и проверять их общую стоимость. Тележка также будет оснащен сканером купонов, которые можно использовать во время шопинга.
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