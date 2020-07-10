Закарпатская область ослабила карантин и разрешила открыть рестораны

Карантин в Закарпатской области решили ослабить на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. В частности, рестораны смогут открыться для посетителей и принимать их в помещениях.

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По его словам, в области разрешили открыть помещения кафе и ресторанов для посетителей, а также продлили их работу до 23:00.

“Снимаются некоторые ограничения… можно уже и в середине работать заведениям питания. Ну, конечно, такой горячий и наболевший вопрос, касающийся ограничения до 22:00. Мы ограничения сняли и подняли на час, теперь можно работать до 23:00”, – отметил Петров.

При этом детские сады, SPA-зоны и бассейны останутся закрытыми, а в Тячевском районе закроют продуктовые рынки. Также остаются ограничения по движению общественного автотранспорта по выходным и праздникам. Межобластные автобусы не будут ездить и в будние дни.