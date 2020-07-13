В МАУ рассказали, когда компания сможет выйти на докризисный объем перевозок

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Авиакомпания МАУ прогнозирует выход на докризисный объем пассажирских перевозок в 2022-2023 годах.
Об этом в интервью ЦТС заявил вице-президент МАУ по коммерческой деятельности Сергей Фоменко.
По его словам, на данный момент загрузка рейсов компании составляет 63-65%, а по итогам года падение пассажиропотока может достигнуть 80%.
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Сейчас компания ежедневно задействует для перевозок всего 8 самолетов из 35, при этом на хранении за пределами Украины находятся 6, остальные 29 базируются в аэропорту Борисполь, постоянно обслуживаются техниками и готовы к работе – 16 самолетов.
Также Фоменко заявил, что МАУ планирует расширить географию внутренних рейсов за счет Днепра и Харькова (кроме имеющихся Одессы, Львова и Херсона).
«Если ситуация будет хорошо развиваться, то, возможно, будут Запорожье, Черновцы», – добавил он.
Напомним, недавно в МАУ представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.
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