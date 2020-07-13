0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Отказ от коммуникаций Huawei в Великобритании будет стоить 2,51 миллиарда долларов

Отказ от коммуникаций Huawei в Великобритании будет стоить 2,51 миллиарда долларов

На этой неделе мы уже говорили о запрете правительством Великобритании технологий 5G Huawei. Сегодня поговорим о последствиях. Следовательно, отказ от коммуникаций Huawei приведет к большим затратам британских компаний. Сообщается, что отказ от коммуникаций Huawei будет стоить операторам страны около 2,51 миллиарда долларов США.

Кроме этого, такая ситуация приведет к цифровому разрыву Великобритании с другими странами. Согласно полученным данным, расширение технологии 5G задержится минимум на 2-3 года. Ну и конечно, такое решение повлияет в целом на отношения с Китаем.

Напомним, что компания Huawei призвала правительство пересмотреть это решение. Поэтому нам остается следить за ситуацией.

По материалам iTechua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.