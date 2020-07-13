Отказ от коммуникаций Huawei в Великобритании будет стоить 2,51 миллиарда долларов

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На этой неделе мы уже говорили о запрете правительством Великобритании технологий 5G Huawei. Сегодня поговорим о последствиях. Следовательно, отказ от коммуникаций Huawei приведет к большим затратам британских компаний. Сообщается, что отказ от коммуникаций Huawei будет стоить операторам страны около 2,51 миллиарда долларов США.
Кроме этого, такая ситуация приведет к цифровому разрыву Великобритании с другими странами. Согласно полученным данным, расширение технологии 5G задержится минимум на 2-3 года. Ну и конечно, такое решение повлияет в целом на отношения с Китаем.
Напомним, что компания Huawei призвала правительство пересмотреть это решение. Поэтому нам остается следить за ситуацией.
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