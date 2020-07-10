Зеленский рассказал, куда направят средства от продажи отеля "Днепр"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вырученные с продажи отеля “Днепр” средства будут направлены в государственный бюджет. Украина получила наилучшую цену за свое имущество.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства ожидает, что в ближайшее время будут приватизированы и другие объекты, которые принадлежали Государственному управлению делами. В прошлом году Зеленский определил первые 5 объектов для дальнейшей продажи.
“Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины”, – добавил Зеленский.
Напомним, отель “Днепр” был продан на аукционе более чем за 1,1 млрд гривен. Стартовая цена составляла свыше 80,9 млн гривен, а конечная стоимость превысила ее почти в 14 раз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"9 ч. назад - 2173 14
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны13 ч. назад - 3956 12
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)9 ч. назад - 1170 8
В Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИ6 ч. назад - 528 4
Новые антирекорды: Дальнобойщиков продолжают штрафовать за перегруз фур12 ч. назад - 1724 3
Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование13 ч. назад - 5618 1
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом12 ч. назад - 4995
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны13 ч. назад - 3956 12
Новая солнечная батарея сохранит энергию в жидком видеВчера, 23:00 - 2224
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"9 ч. назад - 2173 14
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка11 ч. назад - 377
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 991 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1581
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2187
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1820