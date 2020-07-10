Зеленский рассказал, куда направят средства от продажи отеля "Днепр"

Вырученные с продажи отеля “Днепр” средства будут направлены в государственный бюджет. Украина получила наилучшую цену за свое имущество.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства ожидает, что в ближайшее время будут приватизированы и другие объекты, которые принадлежали Государственному управлению делами. В прошлом году Зеленский определил первые 5 объектов для дальнейшей продажи.

“Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины”, – добавил Зеленский.

Напомним, отель “Днепр” был продан на аукционе более чем за 1,1 млрд гривен. Стартовая цена составляла свыше 80,9 млн гривен, а конечная стоимость превысила ее почти в 14 раз.