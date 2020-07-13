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Стало известно, когда выйдет двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo на Android

Стало известно, когда выйдет двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo на Android

Складной смартфон с двумя экранами Microsoft Surface Duo, работающий под управлением ОС Android, должен выйти на рынок до конца этого лета — в конце июля или уже в августе. Об этом сообщил главный редактор WindowsCentral Зак Боуден на своей страничке в социальной сети Twitter.

Напомним, Microsoft анонсировала Surface Duo вместе с Surface Neo в октябре 2019 года, сразу оговорив, что на рынок оба складные устройства с двумя экранами выйдут только в конце 2020 года. Оба выполнены в форм-факторе книжки с двумя экранами — петли позволяют складывать аппарат как экранами наружу, так и внутрь. Только Surface Duo является более компактным, а Surface Neo уже подпадает под категорию планшетов. Кроме того, Surface Neo будет работать под управлением специальной версии ОС Windows 10X, адаптированной для работы с двухэкранными устройствами. В то же время для смартфона Surface Duo компания выбрала в качестве программной платформы Android, дополненной специальной оболочкой, напоминающей интерфейс ОС Windows 10X. Ранее проскакивали сообщения, что выход Surface Neo отложили до 2021-го, чтобы доработать Windows 10X.

До этого момента считалось, что Surface Duo выйдет на рынок в июле вместе с Samsung Galaxy Z Fold 2. Однако буквально на днях появились сообщения, что Galaxy Z Fold 2 пропустит грядущей августовское мероприятие Galaxy Unpacked, поскольку ПО еще не готово. И теперь сообщается, что Microsoft тоже приняла решение повременить с запуском Surface Duo месяц-другой. Предположительно, разработчики Microsoft потратят дополнительное время на полировку интерфейса.

Еще в феврале один из рабочих прототипов Surface Duo заметили у одного из посетителей канадского метро. То есть, Microsoft уже без малого полгода тестирует устройство.

По предварительным данным, Microsoft Surface Duo оснащается SoC Snapdragon 855, двумя экранами диагональю 5,6 дюйма разрешением 1800×1350 пикселей, 6 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ флэш-памяти, 11-мегапиксельной камерой и аккумулятором емкостью 3460 мА•ч.

По материалам ITC.ua
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