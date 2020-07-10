Подорожают ли авиабилеты из-за введения госсбора для авиакомпаний

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Введение налога для авиакомпаний на каждого пассажира в самолете не должно отразиться на стоимости авиабилетов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга по итогам заседания правительства.
“Это не является дополнительными затратами. Это на самом деле больше такой технический законопроект, но очень важный, поскольку ранее эти вещи были урегулированы постановлением Кабмина. Это порой создавало определенную угрозу, что не все авиаперевозчики хотели платить и обращались, собственно, в судебные инстанции с тем, чтобы это было или урегулировано на уровне законодательства, или, собственно, избавлять их от таких выплат”, – подчеркнул он.
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Криклий отметил, что иностранные авиакомпании, и наши большинство авиаперевозчиков, “все осуществляли эти авиасборы, платили вовремя, поэтому на подорожании билета это никак не должно отразиться”.
Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла законопроект №2424, который предусматривает взимание с субъектов авиационной деятельности налогов за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины.
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