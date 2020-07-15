Подсчитали лепту украинских заробитчан в рост экономики Польши

Заробитчане из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.

Об этом говорится в публикации исследователей Варшавской школы экономики Павела Стшелецкого и Якуба Гровица, и Роберта Вышинского из Национального банка Польши.

Исследователи подсчитали, что в Польше находится от 900 тысяч до 1,1 миллиона украинских мигрантов. Далее они установили, что в течение 2013-2018 годов именно заробитчане из Украины обеспечили рост рынка труда Польши в среднем на 0,8% в год. С учетом этого показателя авторы заключают: украинцы в эти годы обеспечили рост ВВП Польши на 0,5% из общих 3,6%.

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В исследовании также отмечается, что украинские работники в Польше часто работают при отличающихся от поляков условий: их рабочий день длиннее, они занимаются менее квалифицированной работой и получают меньшую заработную плату.

«Масштабная иммиграция украинцев в Польшу с 2013 года является беспрецедентным феноменом современной польской истории», — заключают авторы.

Впрочем, они отмечают, что обеспечить длительный рост экономики Польши за счет заробитчан вряд ли получится: так, в 2018 году украинцы стали реже ехать на заработки в Польшу, чем раньше.