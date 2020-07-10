Суд признал банкротом компанию, задолжавшую Нацбанку 3,5 млрд грн

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Во вторник, 14 июля, Хозсуд Одесской области признал ООО “Укрбудспецтех”, конечным бенефициаром которого является бывший владелец обанкротившегося Имексбанка Леонид Климов, банкротом по инициативе самой же компании и открыл ликвидационную процедуру, сообщает Finbalance. Это предприятие должно было под залог имущества Нацбанку 3,47 млрд грн, Сбербанку – 1,2 млрд грн и Имексбанку – 103,5 млн грн.
16 июня указанный суд в рамках этого дела удовлетворил заявление “Укрбудспецтеха” и запретил проведение любых регистрационных действий в госреестре прав на недвижимое имущество по ряду объектов недвижимого имущества компании общей площадью 24 тыс. кв. м, в том числе помещений нескольких торговых комплексов.
“Свое заявление об обеспечении иска ООО “Укрбудспецтех” обосновало необходимостью предотвращения отчуждения имущества из своей собственности за пределами процедуры банкротства, а также указывало на свои обязательства как поручителя по кредитам, выданным Сбербанком”, – говорится в сообщении.
“Укрбудспецтех” отмечал, что в мае получил уведомление-требование от Сбербанка об устранении нарушения основного обязательства и условий ипотечного договора, а в случае невыполнения этого требования банк констатировал, что будет обращать взыскание на имущество, переданное в ипотеку, чтобы приобрести право собственности на предмет ипотеки.
Напомним, вчера Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в бюджет на 2020 год относительно финансирования госпредприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова”. Таким образом парламент спас предприятие от банкротства.
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