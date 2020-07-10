Суд признал банкротом компанию, задолжавшую Нацбанку 3,5 млрд грн

Во вторник, 14 июля, Хозсуд Одесской области признал ООО “Укрбудспецтех”, конечным бенефициаром которого является бывший владелец обанкротившегося Имексбанка Леонид Климов, банкротом по инициативе самой же компании и открыл ликвидационную процедуру, сообщает Finbalance. Это предприятие должно было под залог имущества Нацбанку 3,47 млрд грн, Сбербанку – 1,2 млрд грн и Имексбанку – 103,5 млн грн.

16 июня указанный суд в рамках этого дела удовлетворил заявление “Укрбудспецтеха” и запретил проведение любых регистрационных действий в госреестре прав на недвижимое имущество по ряду объектов недвижимого имущества компании общей площадью 24 тыс. кв. м, в том числе помещений нескольких торговых комплексов.

“Свое заявление об обеспечении иска ООО “Укрбудспецтех” обосновало необходимостью предотвращения отчуждения имущества из своей собственности за пределами процедуры банкротства, а также указывало на свои обязательства как поручителя по кредитам, выданным Сбербанком”, – говорится в сообщении.

“Укрбудспецтех” отмечал, что в мае получил уведомление-требование от Сбербанка об устранении нарушения основного обязательства и условий ипотечного договора, а в случае невыполнения этого требования банк констатировал, что будет обращать взыскание на имущество, переданное в ипотеку, чтобы приобрести право собственности на предмет ипотеки.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в бюджет на 2020 год относительно финансирования госпредприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова”. Таким образом парламент спас предприятие от банкротства.