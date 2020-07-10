Портфель держателей ОВГЗ сократился более чем на 23 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 15 июля портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составил 859,8 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю – с 8 июля, когда он составлял 882,98 млрд грн, – объем сократился на 23,18 млрд грн. Это сокращение обязано банкам, которые урезали портфель на 16,83 млрд грн. НБУ традиционно оставил его тем же.
Иностранцы же сократили портфель на 3,5 млрд грн. В сопоставлении с предыдущей динамикой эта сумма действительно большая. Юрлица уменьшили портфель на 2,19 млрд грн.
Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):
банки – 403,48 млрд грн (46,93%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,75%);
нерезиденты – 96,24 млрд грн (11,19%);
юрлица – 28,42 млрд грн (3,31%);
физлица – 7,08 млрд грн (0,82%).
Напомним, с 1 по 8 июля портфель увеличился на 2,55 млрд грн. Банки нарастили его на 2,87 млрд грн, а НБУ – сохранил. Иностранцы тогда, наоборот, сократили портфель на 490 млн грн. Таким образом, нерезиденты отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия слабо, а возможных негативных макроэкономических последствий этого увольнения не испугались.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 6152 14
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в УкраинеВчера, 12:00 - 2173 10
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны5 ч. назад - 2423 9
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"2 ч. назад - 585 4
«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премийВчера, 15:42 - 1144 4
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 6152 14
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 3991 19
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом4 ч. назад - 3701
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантинаВчера, 17:00 - 3293
Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование5 ч. назад - 2441
Официально: Spotify запустился в Украине3 ч. назад - 156
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 922
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1521
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2146
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1797