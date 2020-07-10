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Портфель держателей ОВГЗ сократился более чем на 23 млрд грн

Портфель держателей ОВГЗ сократился более чем на 23 млрд грн

По состоянию на 15 июля портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составил 859,8 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю – с 8 июля, когда он составлял 882,98 млрд грн, – объем сократился на 23,18 млрд грн. Это сокращение обязано банкам, которые урезали портфель на 16,83 млрд грн. НБУ традиционно оставил его тем же.

Иностранцы же сократили портфель на 3,5 млрд грн. В сопоставлении с предыдущей динамикой эта сумма действительно большая. Юрлица уменьшили портфель на 2,19 млрд грн.

Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):

банки – 403,48 млрд грн (46,93%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,75%);
нерезиденты – 96,24 млрд грн (11,19%);
юрлица – 28,42 млрд грн (3,31%);
физлица – 7,08 млрд грн (0,82%).

Напомним, с 1 по 8 июля портфель увеличился на 2,55 млрд грн. Банки нарастили его на 2,87 млрд грн, а НБУ – сохранил. Иностранцы тогда, наоборот, сократили портфель на 490 млн грн. Таким образом, нерезиденты отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия слабо, а возможных негативных макроэкономических последствий этого увольнения не испугались.

По материалам УБР
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