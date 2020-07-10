"НБУ остался независимым": Данилишин назвал новые задачи НБУ

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После увольнения Якова Смолия с должности главы НБУ 3 июля Нацбанк остался независимым. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
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“И на независимость НБУ никто не посягал. Состоялось два заседания Совета НБУ, который рассмотрел ряд актуальных вопросов деятельности центрального банка и оценок действий правления. Правление выполняло свои законодательно определенные функции. Только Совет НБУ может определять Основы денежно-кредитной политики и больше никто. Это его Конституционная миссия. И всякие разговоры о посягательстве на независимость – это только стремление отвлечь общественное мнение от политики, которая проводилась в период 2014-2020 годов, и проблем, накопившихся перед как национальным хозяйством, так и банковской системой за последние годы”, – написал Данилишин на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что 10 июля Совет НБУ начал подготовку Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.
“По моему мнению, Национальным банком будет продолжена реализация политики гибкого инфляционного таргетирования, направленная на достижение и поддержание ценовой стабильности в Украине. Вместе с тем, будет усилена сбалансированность целей Национального банка и уделено больше внимания содействию устойчивому экономическому росту, что необходимо как на этапе выхода экономики из кризиса, так и в период посткризисного восстановления экономической активности. О необходимости обеспечения такого баланса свидетельствует динамика инфляционных процессов в Украине”, – добавил Данилишин.
Он объяснил, что годовая инфляция в июне составила 2,4%, то есть осталась заметно ниже целевого значения (5% +/- 1 п.п.).
“Как показывает современная практика деятельности многих центральных банков стран ЕС, в том числе, ближайших к Украине стран – Польши, Венгрии – гибкость режима инфляционного таргетирования позволяет центральному банку применять широкий инструментарий монетарной политики, включая операции с государственными ценными бумагами, с целью не только достижения инфляционной цели, но и эффективной поддержки реального сектора экономики и антикризисных мер правительства”, – резюмировал Данилишин.
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