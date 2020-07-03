Смолий: Я спросил у президента, должен ли я уволиться, он ответил "да"

Экс-глава Национального банка Яков Смолий раскрыл детали общения с президентом Владимиром Зеленским накануне своего увольнения.

Об этом он рассказал в интервью lb.ua

“После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил “да”.

Смолий также опроверг информацию о том что одной из ключевых причин увольнения была позиция по учетной ставке.

“На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться”, – комментирует экс-глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что принял решение об увольнении сразу после разговора с Зеленским, чтобы Рада смогла избрать нового председателя до каникул.

“… Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: “Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?” Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная.

Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы (17 июля – ред.), чтобы не было большого разрыва (между увольнением и назначением нового главы НБУ, – ред.). Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня в обед у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление”, – резюмирует Смолий.

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за “политического давления”. Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за “систематического политического давления”.

НБУ

Смолий среди механизмов политического давления наназвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.