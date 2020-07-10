Ощадбанк на СЕТАМ продает элеватор за 107 миллионов

Ощадбанк продает на OpenMarket право заключения договора финансового лизинга на элеватор в Днепропетровской области за 107,6 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе СЕТАМ, который есть в распоряжении Укринформа.

“Публичное акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины» выставило на электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) право на заключение договора финансового лизинга элеваторного комплекса”, – говорится в сообщении.

Элеватор вместимостью 84700 м куб. для хранения зерновых культур, пл. 2397,42 кв. м, находится по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский р-н, с.Личкове, ул.Партизанская. Объект никаких обременений не имеет.

Цена продажи комплекса (сумма договора) — 107 650 048 грн. Дата проведения торгов — 10 августа 2020 года.

Минимальный размер первого платежа— 10 765 004 грн. Во время торгов (аукциона) сумма может вырасти. Шаг электронных торгов (аукциона) — 50 000 грн.

«Ощадбанк-давний и надежный наш партнер, который адаптируется под рынок и предлагает выгодные условия для наших покупателей. А мы с командой СЕТАМ с радостью ему в этом помогаем. Общая сумма продажи активов банка за все время сотрудничества составила 427 100 782 грн. Поэтому я уверен, что и этот кейс заинтересует инвесторов», — отметил гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.