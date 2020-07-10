Ночные цены на э/э для промышленности могут приравнять к дневному прайсу

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании может принять решение об увеличении предельной цены (price cap) на электроэнергию в ночные часы.
Об этом свидетельствует уточнение к решению НКРЭКУ о внесении изменений в постановление от 08 апреля 2020 года № 766.
“Общие ценовые уровни на РДН можно улучшить путем решения проблемы с ценообразованием в ночные часы, что поможет участникам рынка электрической энергии (особенно ГП «Гарантированный покупатель» и поставщикам услуг балансировки) в достижении финансовой стабильности. Учитывая указанное, в соответствии с рекомендациями USAID предлагается, в частности, в течение действия карантина рассмотреть возможность установления ценового ограничения в часы минимальной нагрузки на уровне 100%/60%/50% от цены в часы максимальной нагрузки”, – говорится в сообщении.
Что предлагают: участникам рынка предлагают в своих заявках на торги указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что равняется в часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) цене в часы максимальной нагрузки.
Как сейчас:
Такая дифференциация обусловлена тем, что в ночные часы потребление электроэнергии находится на минимальном уровне.
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