Ночные цены на э/э для промышленности могут приравнять к дневному прайсу

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании может принять решение об увеличении предельной цены (price cap) на электроэнергию в ночные часы.

Об этом свидетельствует уточнение к решению НКРЭКУ о внесении изменений в постановление от 08 апреля 2020 года № 766.

“Общие ценовые уровни на РДН можно улучшить путем решения проблемы с ценообразованием в ночные часы, что поможет участникам рынка электрической энергии (особенно ГП «Гарантированный покупатель» и поставщикам услуг балансировки) в достижении финансовой стабильности. Учитывая указанное, в соответствии с рекомендациями USAID предлагается, в частности, в течение действия карантина рассмотреть возможность установления ценового ограничения в часы минимальной нагрузки на уровне 100%/60%/50% от цены в часы максимальной нагрузки”, – говорится в сообщении.

Что предлагают: участникам рынка предлагают в своих заявках на торги указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что равняется в часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) цене в часы максимальной нагрузки.

Как сейчас:

ночной прайс-кэп на уровне 959 грн за МВт;

дневной – на уровне 2048,23 грн / МВт.

Такая дифференциация обусловлена тем, что в ночные часы потребление электроэнергии находится на минимальном уровне.

Справка Finance.ua:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличивает тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6%.