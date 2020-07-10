0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 245 0

Ночные цены на э/э для промышленности могут приравнять к дневному прайсу

Ночные цены на э/э для промышленности могут приравнять к дневному прайсу

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании может принять решение об увеличении предельной цены (price cap) на электроэнергию в ночные часы.

Об этом свидетельствует уточнение к решению НКРЭКУ о внесении изменений в постановление от 08 апреля 2020 года № 766.

“Общие ценовые уровни на РДН можно улучшить путем решения проблемы с ценообразованием в ночные часы, что поможет участникам рынка электрической энергии (особенно ГП «Гарантированный покупатель» и поставщикам услуг балансировки) в достижении финансовой стабильности. Учитывая указанное, в соответствии с рекомендациями USAID предлагается, в частности, в течение действия карантина рассмотреть возможность установления ценового ограничения в часы минимальной нагрузки на уровне 100%/60%/50% от цены в часы максимальной нагрузки”, – говорится в сообщении.

Что предлагают: участникам рынка предлагают в своих заявках на торги указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что равняется в часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) цене в часы максимальной нагрузки.

Как сейчас:

  • ночной прайс-кэп на уровне 959 грн за МВт;
  • дневной – на уровне 2048,23 грн / МВт.

Такая дифференциация обусловлена тем, что в ночные часы потребление электроэнергии находится на минимальном уровне.

Справка Finance.ua:

  • Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличивает тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6%.
  • 14 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№3199).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.