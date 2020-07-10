Финансовый портал “Минфин” запустил сервис для API курсов валют

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Курс валют интересует всех. Вы можете найти эту информацию на разных украинских информационных порталах, интернет-магазинах, в мобильных приложениях.
Вполне вероятно, что курсы валют, которые вы видели на украинских сайтах, были созданы с помощью API курсов валют от наших коллег с финансового портала Minfin.com.ua.
Использовать API курсов валют от Minfin.com.ua может любой желающий: теперь он доступен в новом сервисе для разработчиков Minfin for Developers.
Minfin for Developers – это расширенный сервис с API курсов валют. Он предоставляет банковские данные, которые обновляются в режиме реального времени, используя пять источников: курсы валют от НБУ, котировки межбанка, а также курсы банков, обменников и платежных систем Visa i Mastercard.
Для кого создан Minfin for Developers
Сервис Minfin for Developers будет полезен всем, кто нуждается в актуальных курсах валют. В частности, это:
В чем удобство API курсов валют от Minfin.com.ua
Команда разработчиков “Минфина” тестировала разные способы интеграции API в другие системы, совершенствовала документацию, принимала предложения от других пользователей.
Это помогло добиться:
API курсов валют реализован по стандартам REST API. Также в сервисе Minfin for Developers есть несколько тарифных планов – платных и бесплатных.
Чтобы получить доступ к новой версии API, зарегистрируйтесь на Minfin for Developers.
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