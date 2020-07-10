Финансовый портал “Минфин” запустил сервис для API курсов валют

Курс валют интересует всех. Вы можете найти эту информацию на разных украинских информационных порталах, интернет-магазинах, в мобильных приложениях.

Вполне вероятно, что курсы валют, которые вы видели на украинских сайтах, были созданы с помощью API курсов валют от наших коллег с финансового портала Minfin.com.ua.

Использовать API курсов валют от Minfin.com.ua может любой желающий: теперь он доступен в новом сервисе для разработчиков Minfin for Developers.

Minfin for Developers – это расширенный сервис с API курсов валют. Он предоставляет банковские данные, которые обновляются в режиме реального времени, используя пять источников: курсы валют от НБУ, котировки межбанка, а также курсы банков, обменников и платежных систем Visa i Mastercard.

Для кого создан Minfin for Developers

Сервис Minfin for Developers будет полезен всем, кто нуждается в актуальных курсах валют. В частности, это:

разработчики информационных порталов или развлекательных сайтов, которые хотят представлять читателям актуальные курсы валют;

владельцы интернет-магазинов, которым необходимы данные по курсам валют для пересчета цен (например, если цена на сайте выводится в гривне, а товар поступает по цене, указанной в долларах), или для интеграции курса в CRM -систему;

аналитики, которые хотят создавать интерактивные отчеты с курсами валют, не тратя на это слишком много времени.

В чем удобство API курсов валют от Minfin.com.ua

Команда разработчиков “Минфина” тестировала разные способы интеграции API в другие системы, совершенствовала документацию, принимала предложения от других пользователей.

Это помогло добиться:

высокой работоспособности API курсов валют (Uptime 99,99%);

увеличения частоты запросов в реальном времени: в старой версии API пользователи ограничены одним запросом раз в 5 минут, новая версия позволяет обновлять данные 24/7;

легкой интеграции в ERP /1C/CRM-системы;

создания понятной документации.

API курсов валют реализован по стандартам REST API. Также в сервисе Minfin for Developers есть несколько тарифных планов – платных и бесплатных.

Чтобы получить доступ к новой версии API, зарегистрируйтесь на Minfin for Developers.