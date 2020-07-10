Зеленский подписал закон о погашении долгов на оптовом рынке электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии” № 719-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.

“Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий-участников рынка электроэнергии”, — говорится в сообщении.

Напомним, в июне Верховная Рада Украины одобрила законопроект №2386 о списании долгов старого энергетического рынка.

Долг “Энергорынка”, согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией “Укрэнерго”.

Как известно, Верховная Рада приняла за основу данный законопроект в конце апреля, тогда за него проголосовали 258 нардепов.

По состоянию на 16 мая 2020 года дефицит в энергетической отрасли Украины достигал более 50 млрд грн. При этом отдельно еще остается задолженность за прошлые периоды.