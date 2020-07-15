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Сколько киевляне могут заработать на домашней солнечной электростанции (инфографика)

Сколько киевляне могут заработать на домашней солнечной электростанции (инфографика)

Жители столицы уже установили 193 частные станции, преобразующие энергию солнца в электрическую. Об этом пишет 100realty.ua.

Поставщик YASNO создал калькулятор доходности станции. Каждый потребитель может рассчитать, какая мощность установки будет оптимальной именно для него и сколько он сможет заработать.

В июне киевляне сгенерировали более 314 тыс кВт•ч энергии и заработали по «зеленому» тарифу 1,6 млн. грн. Всего же за полгода 2020 YASNO приобрел у владельцев домашних станций региона более 915 тыс. кВт•ч «чистой» энергии на сумму 4,6 млн грн.

Лидеры по количеству установок – Дарницкий район (40) и Голосеевский (32).

Таким образом можно сориентироваться, какая минимальная мощность вам подходит. Поэтому результат предоставляется опосредованный с возможным отклонением до 5%.

«Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 5 лет. К тому же, такие станции могут установить не только частные клиенты, но и ОСМД и бюджетные организации под компенсацию собственных потребностей, что является наиболее выгодным и простым решением», – отметил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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По материалам Finance.UA
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