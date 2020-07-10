Выручка Huawei выросла на 13%, несмотря на санкции со стороны США

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Компания Huawei объявила результаты своей деятельности в первой половине 2020 года. Ее выручка за этот период составила $64,9 млрд долларов – на 13,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль компании составила 9,2% от этой суммы или $5,97 млрд.
Компания Huawei подтвердила свою приверженность работе с операторами связи и отраслевыми партнерами для поддержания стабильных сетевых операций, ускорения цифрового преобразования и поддержки усилий по сдерживанию локальных вспышек и возобновлению местной экономики. Huawei пообещала и впредь выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками, а также выживать, двигаться вперед и вносить свой вклад в глобальную цифровую экономику и технологическое развитие, независимо от того, с какими проблемами в будущем столкнется компания.
Напомним, что ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально признала Huawei, а заодно и ZTE, угрозой национальной безопасности. Это означает официальный запрет для американских телекоммуникационных компаний на использование федеральных денег для приобретения и установки оборудования указанных китайских гигантов.
В феврале этого года правительство США и ФБР обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны. В частности, компании и ее дочерним организациям вменяется получение сведений у 6 неназванных американских компаний, а их сотрудникам — дача ложных показаний по поводу отношений между Huawei и подразделениями, работающими с компаниями в Иране и КНДР.
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