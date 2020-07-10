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Названы основные места вспышек коронавируса в Киеве

Названы основные места вспышек коронавируса в Киеве

Вспышки коронавируса в Киеве наиболее часто возникают в больницах, церквях и общежитиях. Своеобразный антирейтинг составлен на основании статистики заболевания.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).

“Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты”, – рассказал Рубан.

Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.

“Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших”, – добавил Рубан.

Страхование от коронавируса 😷

По материалам РБК-Украина
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