В LG создали самый маленький Bluetooth-модуль

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LG Innotek разработал самый маленький в мире Bluetooth-модуль размером с рисовое зерно. Поскольку он имеет функцию Bluetooth, ожидается, что он будет полезен для беспроводных наушников, смарт-устройств и Интернета вещей (IoT).
Модуль Bluetooth имеет ширину и длину 6 мм и 4 мм соответственно. Это на три четверти меньше японских модулей, которые были самыми маленькими модулями Bluetooth в мире ранее.
Основанный на высокоинтегрированных технологиях, он включает около 20 компонентов, таких как коммуникационный чип, резистор и индуктор. Хотя в настоящее время это самый маленький модуль в мире, его телекоммуникационные характеристики улучшены на 30% по сравнению с существующими модулями.
В то время как современные модули могут испытывать отключение в соединении Bluetooth из-за стены или препятствия, новый Bluetooth-модуль LG Innotek может отправлять и получать данные без каких-либо проблем, даже если есть много препятствий.
Кроме того, модуль также применяется с собственной технологией LG Innotek, встроенной в антенну. Эта технология скрывает антенну Bluetooth внутри модуля и улучшает телекоммуникационные характеристики за счет увеличения площади антенны. Напомним, ранее сообщалось, что IBM создала самый маленький компьютер в мире.
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