Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование

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Период коронакризиса стал серьезным испытанием для отношения сотрудников к своим работодателям. Иногда бизнес был вынужден прибегать к таким шагам, как изменение мотивации сотрудников, перераспределение обязанностей и тому подобное. Переход на дистанционную форму работы мог также сопровождаться стрессом и неразберихой.
Об этом свидетельствует опрос портала grc.ua, проведенный в июне 2020 года.
Как изменилось отношение к работодателям:
Кроме того, 9% респондентов отметили, что их уволили в это время, а 6% уволились по собственному желанию. Еще 16% респондентов находились в поисках работы еще с «докарантинных» времен.
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В варианте «Другое» (5%) опрошенные отметили ощущение ненужности и то, что «работодатель усилил давление и более агрессивно относится к работникам для достижения своих финансовых результатов».
Инфографика: grc.ua
“Логично предположить, что ухудшение отношения к компании-работодателю связано, прежде всего, с изменением условий работы и требований к работникам”, – отмечают аналитики портала.
Требования к сотрудникам. Почти треть опрошенных (31%) сказали о том, что к ним начали предъявлять больше требований. Еще в 40% случаев условия работы в этом аспекте не изменились. А шесть респондентов из ста, наоборот, заметили, что требований со стороны работодателя стало меньше. В варианте «Другое» (7%) чаще всего фигурируют упоминания о том, что требований, возможно, больше и не стало, а вот зарплата снизилась.
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