Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование

Период коронакризиса стал серьезным испытанием для отношения сотрудников к своим работодателям. Иногда бизнес был вынужден прибегать к таким шагам, как изменение мотивации сотрудников, перераспределение обязанностей и тому подобное. Переход на дистанционную форму работы мог также сопровождаться стрессом и неразберихой.

Об этом свидетельствует опрос портала grc.ua, проведенный в июне 2020 года.

Как изменилось отношение к работодателям:

29% респондентов заявили об ухудшении отношения к работодателям;

не изменился уровень лояльности у 19% опрошенных;

а вот 16% компаний могут гордиться той работой, которую они провели во время карантина по повышению лояльности и доверия к компании среди сотрудников, – именно столько опрошенных заявило об улучшении своего отношения.

Кроме того, 9% респондентов отметили, что их уволили в это время, а 6% уволились по собственному желанию. Еще 16% респондентов находились в поисках работы еще с «докарантинных» времен.

Читайте также: Где зарплата сейчас выше, чем до карантина

В варианте «Другое» (5%) опрошенные отметили ощущение ненужности и то, что «работодатель усилил давление и более агрессивно относится к работникам для достижения своих финансовых результатов».



Инфографика: grc.ua

“Логично предположить, что ухудшение отношения к компании-работодателю связано, прежде всего, с изменением условий работы и требований к работникам”, – отмечают аналитики портала.

Требования к сотрудникам. Почти треть опрошенных (31%) сказали о том, что к ним начали предъявлять больше требований. Еще в 40% случаев условия работы в этом аспекте не изменились. А шесть респондентов из ста, наоборот, заметили, что требований со стороны работодателя стало меньше. В варианте «Другое» (7%) чаще всего фигурируют упоминания о том, что требований, возможно, больше и не стало, а вот зарплата снизилась.

Справка Finance.ua:

По подсчетам Госстата, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты.