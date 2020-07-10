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Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование

Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование

Период коронакризиса стал серьезным испытанием для отношения сотрудников к своим работодателям. Иногда бизнес был вынужден прибегать к таким шагам, как изменение мотивации сотрудников, перераспределение обязанностей и тому подобное. Переход на дистанционную форму работы мог также сопровождаться стрессом и неразберихой.

Об этом свидетельствует опрос портала grc.ua, проведенный в июне 2020 года.

Как изменилось отношение к работодателям:

  • 29% респондентов заявили об ухудшении отношения к работодателям;
  • не изменился уровень лояльности у 19% опрошенных;
  • а вот 16% компаний могут гордиться той работой, которую они провели во время карантина по повышению лояльности и доверия к компании среди сотрудников, – именно столько опрошенных заявило об улучшении своего отношения.

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Кроме того, 9% респондентов отметили, что их уволили в это время, а 6% уволились по собственному желанию. Еще 16% респондентов находились в поисках работы еще с «докарантинных» времен.

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В варианте «Другое» (5%) опрошенные отметили ощущение ненужности и то, что «работодатель усилил давление и более агрессивно относится к работникам для достижения своих финансовых результатов».


Инфографика: grc.ua

“Логично предположить, что ухудшение отношения к компании-работодателю связано, прежде всего, с изменением условий работы и требований к работникам”, – отмечают аналитики портала.

Требования к сотрудникам. Почти треть опрошенных (31%) сказали о том, что к ним начали предъявлять больше требований. Еще в 40% случаев условия работы в этом аспекте не изменились. А шесть респондентов из ста, наоборот, заметили, что требований со стороны работодателя стало меньше. В варианте «Другое» (7%) чаще всего фигурируют упоминания о том, что требований, возможно, больше и не стало, а вот зарплата снизилась.

Справка Finance.ua:

  • По подсчетам Госстата, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты.
  • Статистика work.ua свидетельствует, что самые высокие зарплаты в Украине работодатели предлагают в сфере информационных технологий. Кому работодатели готовы платить самые большие зарплаты в Украине – читайте по ссылке.
По материалам Finance.UA
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