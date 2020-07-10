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Депутаты приняли за основу законопроект против угонщиков автомобилей

Депутаты приняли за основу законопроект против угонщиков автомобилей

Верховная Рада 14 июля приняла за основу законопроект № 3301 “О внесении изменений в уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Как это действует сейчас: уголовная ответственность предусмотрена в случае незаконного завладения транспортным средством (ТС), если оно нанесло значительный или крупный материальный ущерб, то есть если причинены реальные убытки на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или на сумму свыше 250 таких минимумов соответственно.

В документе отмечается, что отсутствие реального ущерба, то есть возврат потерпевшему ТС, дает возможность вору избежать более строгого вида уголовной ответственности.

Что предлагают. Криминализировать и предусмотреть более строгий вид уголовной ответственности за такие преступления:

  • незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели;
  • реализацию таких ТС;
  • создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких ТС.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада также приняла за основу законопроект, предусматривающий усиление наказания за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
  • В Министерстве внутренних дел (МВД) планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым хотят в 6 раз увеличить штрафы за превышение скорости.
По материалам Finance.UA
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