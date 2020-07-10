Депутаты приняли за основу законопроект против угонщиков автомобилей

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Верховная Рада 14 июля приняла за основу законопроект № 3301 “О внесении изменений в уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством”.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Как это действует сейчас: уголовная ответственность предусмотрена в случае незаконного завладения транспортным средством (ТС), если оно нанесло значительный или крупный материальный ущерб, то есть если причинены реальные убытки на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или на сумму свыше 250 таких минимумов соответственно.
В документе отмечается, что отсутствие реального ущерба, то есть возврат потерпевшему ТС, дает возможность вору избежать более строгого вида уголовной ответственности.
Что предлагают. Криминализировать и предусмотреть более строгий вид уголовной ответственности за такие преступления:
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