У Ярославского заявили, что готовятся к открытию казино в Харькове

В группе DCH Александра Ярославского готовятся к открытию казино в принадлежащем бизнесмену Kharkiv Palace Hotel 5*. По их словам, зал, предназначенный для работы казино, признан специалистами одним из лучших в Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В DCH сообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт, и рассчитывают, что казино в Kharkiv Palace Hotel 5* заработает в самые сжатые сроки.

“Мы больше 8 лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга, и ей нельзя воспользоваться. Многие иностранные постояльцы спрашивали нас – почему так? Как может быть, что в пятизвёздочном отеле есть такой прекрасный зал для казино, а самого казино нет? И нам сложно было что-то ответить… Поэтому мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению”, – говорит генеральный менеджер отеля Атис Захаранс.

Напомним, это первый luxury-отель в Харькове, который был построен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Его наличие в городе было требованием УЕФА.

Объем инвестиций в строительство Kharkiv Palace Hotel 5* составил $126 млн, что позволило создать архитектурную достопримечательность за счет использования высококлассных материалов и передовых дизайнерских решений.