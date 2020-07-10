Рада хочет ввести штрафы для АЗС за нелегальную торговлю

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная рада планирует предусмотреть штрафы для автозаправочных станций за нелегальную торговлю топливом. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2515 за основу в первом чтении.
За него проголосовали 244 парламентариев.
Отныне нелегальные АЗС могут получить от 17 до 85 тысяч гривен штрафа за торговлю горючим без разрешительных документов.
Размеры штрафов. Оптовую или розничную торговлю топливом без разрешения предлагают наказывать штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч – 34 тысячи гривен) с конфискацией топлива, транспортных средств, емкостей и оборудования, что использовали для реализации такого топлива, денег, полученных вследствие совершения этого админправонарушения.
Если такое нарушение совершают повторно в течение года, или оно связано с получением дохода в больших размерах, то сумма штрафа возрастает: от 2 тысяч до 5 тысяч таких минимумов (34 тысячи – 85 тысяч гривен) с конфискацией топлива, транспорта, емкостей и оборудования, которые использовались для реализации такого топлива, денег, полученных от продажи.
При этом под получением дохода в крупных размерах имеется в виду, когда его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Кроме того, другие нарушения правил торговли топливом влекут за собой штраф в размере от 500 до 1 тыс. таких минимумов (от 8500 до 17 тысяч гривен).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3431 22
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1846 8
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов5 ч. назад - 1443 6
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1861 6
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине6 ч. назад - 1279 5
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость8 ч. назад - 3824
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)10 ч. назад - 3707 5
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3431 22
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2191 1
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1861 6
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 654
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1424
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2059
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1756
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1438 2