«Южмаш» получит финансовую поддержку от государства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Депутаты приняли проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Изменения касаются дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова».
Ракетно-космическое предприятие Украины «Южмаш» накопило одиннадцатимесячный долг перед работниками, должно 210 млн гривен энергопоставщикам и сокращает штат. Принятие проекта закона требует дополнительного финансирования из государственного бюджета в сумме 2318,228 млн грн.
Заметим, что системный кризис на «Южмаше» длится уже более десяти лет. В 2009 году Правительством была принята Государственная программа развития предприятия, которая констатировала наличие кризиса и предусматривала выполнение ряда задач по его преодолению. Однако вследствие системного недофинансирования ни одна из задач программы выполнена не была.
Особой остроты кризис достиг в первой половине 2014 года, когда произошло обвальное разрушение связей с традиционными поставщиками и заказчиками из РФ. Это привело к сокращению денежного потока по основным договорам с 4,25 до 0,12 млрд грн и к уменьшению объемов производства более чем на 80%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3757 24
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов9 ч. назад - 2114 16
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине10 ч. назад - 1596 9
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 2322 8
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)14 ч. назад - 5991 6
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)14 ч. назад - 5991 6
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость12 ч. назад - 5862
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов9 ч. назад - 2114 16
Forbes: NASA готовит полет к астероиду, стоимостью 10 тыс. квадриллионов долларов16 ч. назад - 1863 4
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине10 ч. назад - 1596 9
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 728
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1454
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2082
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1769
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1449 2