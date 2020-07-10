«Южмаш» получит финансовую поддержку от государства

Депутаты приняли проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Изменения касаются дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова».

Ракетно-космическое предприятие Украины «Южмаш» накопило одиннадцатимесячный долг перед работниками, должно 210 млн гривен энергопоставщикам и сокращает штат. Принятие проекта закона требует дополнительного финансирования из государственного бюджета в сумме 2318,228 млн грн.

Заметим, что системный кризис на «Южмаше» длится уже более десяти лет. В 2009 году Правительством была принята Государственная программа развития предприятия, которая констатировала наличие кризиса и предусматривала выполнение ряда задач по его преодолению. Однако вследствие системного недофинансирования ни одна из задач программы выполнена не была.

Особой остроты кризис достиг в первой половине 2014 года, когда произошло обвальное разрушение связей с традиционными поставщиками и заказчиками из РФ. Это привело к сокращению денежного потока по основным договорам с 4,25 до 0,12 млрд грн и к уменьшению объемов производства более чем на 80%.