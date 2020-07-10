Экономика Сингапура обвалилась на рекордные 40% - СМИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ВВП Сингапура упал на 41,2% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом, что стало рекордным падением.
Об этом свидетельствуют предварительные официальные статистические данные, передает “Интерфакс-Украина”.
Экономика вошла в техническую рецессию, которая фиксируется при сокращении ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд, впервые с 2009 года.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение ВВП на 35,9%.
Читайте также: В начале этого года экономика Великобритании обвалилась до 40-летнего минимума
В годовом выражении экономика Сингапура обвалилась на 12,6%, темпы падения также стали рекордными, отражая негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.
Эксперты в среднем ожидали падения ВВП в годовом выражении на 10,5%. ВВП в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Объем промышленного производства в Сингапуре во втором квартале уменьшился на 23,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в годовом выражении производство выросло на 2,5%. Объемы строительства упали на 95,6% в поквартальном выражении и на 54,7% – в годовом, спад в сфере услуг составил 37,7% в поквартальном выражении и 13,6% – в годовом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3217 20
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1707 8
Рожкова сообщила, когда НБУ планирует массовый запуск ипотекиВчера, 15:00 - 2427 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1747 6
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2785 5
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3217 20
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость6 ч. назад - 2936
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2785 5
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2150 1
Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимумаВчера, 16:02 - 1809 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 611
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1414
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2047
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1750
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1430 2