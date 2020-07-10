США увеличили помощь Украине от коронавируса почти на 2 млн долларов

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Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине для борьбы с последствиями коронавируса. США дополнительно выделят почти 1,8 млн долларов.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
Там напомнили, что о намерении увеличить поддержку Украины Штаты объявили еще в начале июля. Помощь увеличат с 15,5 до почти 17,3 млн долларов.
“Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом”, – сообщили в посольстве.
Американские дипломаты уточнили, что с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, обустройство мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ охраны здоровья’я и гигиены и тому подобное.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией ухудшается и мир в ближайшее время не вернется к нормальной жизни.
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