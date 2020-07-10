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Заправить авто стало дороже: почему в Украине растут цены на бензин

Заправить авто стало дороже: почему в Украине растут цены на бензин

Автомобильное топливо медленно, но уверенно отвоевывает утраченные ценовые позиции, вызванные коронавирусом и удешевлением нефти в начале весны. Опрошенные сайтом “Сегодня” эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля в рознице происходит оттого, что еще не проданы оптовые запасы топлива, изготовленного из более дорогой нефти.

По оценкам замдиректора Научно-технического центра “Психея” Геннадия Рябцева, потенциал роста составляет еще около 1 грн/л.

“Половина этого потенциала была реализована за первые дни июля, но подорожавшая гривна внесла свои коррективы, и потенциал подорожания снова вырос на 40-50 коп./л, – анализирует Рябцев. – Изменение цен было весьма неравномерным по разным областям, причем никакой закономерности, по сравнению с минувшей неделей, не наблюдалось. В одних регионах рост был таким же, как неделю назад – это около 20 коп./л, как, например, на Житомирщине, в других областях темпы подорожания ускорились, особенно это заметно в Киеве и области, в третьих, как на Луганщине, оказались символическими – 1-2 коп./л. Но замечу, что неделю назад в Луганской области топливо подорожало почти на гривню за литр, больше, чем где-либо”.

Директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн добавляет, что на наступившей неделе повышение цен продолжится.

“Присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель”, – уточнил Куюн.

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По материалам Сегодня
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