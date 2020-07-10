В Беларуси планируют создать свою лоукост-авиакомпанию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство транспорта Республики Беларусь рассматривает возможность создания лоукост-компании на базе “Авиакомпании Гродно”. Об этом заявил глава министерства Алексей Авраменко.
“Мы задумались о создании второй белорусской компании (после “Белавиа” — Delo.ua), более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, “Авиакомпания Гродно”, — отметил чиновник.
По его словам, в ближайшее время власти будут “принимать решение по развитию данного вида перевозок”. На уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о том, что гродненская авиакомпания будет по концепции напоминать лоукост, глава Минтранса ответил: “Да, есть идеи создания своей лоукост-компании”.
Он отметил, что им нужно понимать, какая будет загрузка. С учетом того, что в Гродно действует безвиз, Авраменко не исключил, что загрузка пассажиров будет осуществляться непосредственно в областном центре.
“Надо выстраивать эту схему, это будет интересно местным властям, — сказал министр. — То есть выбирать какие-то определенные направления. Допустим, Израиль тот же возьмем — там Республика Беларусь пользуется спросом — и выстраивать маршруты в этом направлении”.
Относительно возможного прихода в Беларусь венгерской Wizz air, Авраменко отметил, что “было подписано соглашение, решение было принято, но просто вмешалась пандемия”. При этом он выразил надежду, что переговоры будут продолжены. “И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов”, — добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3228 20
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1715 8
Рожкова сообщила, когда НБУ планирует массовый запуск ипотекиВчера, 15:00 - 2451 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1754 6
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2834 5
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3228 20
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость6 ч. назад - 2992
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2834 5
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2151 1
Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимумаВчера, 16:02 - 1816 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 614
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1414
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2047
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1750
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1430 2