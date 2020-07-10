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В Беларуси планируют создать свою лоукост-авиакомпанию

В Беларуси планируют создать свою лоукост-авиакомпанию

Министерство транспорта Республики Беларусь рассматривает возможность создания лоукост-компании на базе “Авиакомпании Гродно”. Об этом заявил глава министерства Алексей Авраменко.

“Мы задумались о создании второй белорусской компании (после “Белавиа” — Delo.ua), более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, “Авиакомпания Гродно”, — отметил чиновник.

По его словам, в ближайшее время власти будут “принимать решение по развитию данного вида перевозок”. На уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о том, что гродненская авиакомпания будет по концепции напоминать лоукост, глава Минтранса ответил: “Да, есть идеи создания своей лоукост-компании”.

Он отметил, что им нужно понимать, какая будет загрузка. С учетом того, что в Гродно действует безвиз, Авраменко не исключил, что загрузка пассажиров будет осуществляться непосредственно в областном центре.

“Надо выстраивать эту схему, это будет интересно местным властям, — сказал министр. — То есть выбирать какие-то определенные направления. Допустим, Израиль тот же возьмем — там Республика Беларусь пользуется спросом — и выстраивать маршруты в этом направлении”.

Относительно возможного прихода в Беларусь венгерской Wizz air, Авраменко отметил, что “было подписано соглашение, решение было принято, но просто вмешалась пандемия”. При этом он выразил надежду, что переговоры будут продолжены. “И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов”, — добавил он.

По материалам Дело
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