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Экс-супруга Джеффа Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной мира

Экс-супруга Джеффа Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной мира

Бывшая жена гендиректора Amazon Джеффа БезосаМаккензи Безос вечером 13 июля стала самой богатой женщиной на планете с состоянием $65,2 млрд, по данным рейтинга Forbes Real-Time.

Однако уже утром 14 июля лидерство вернула себе внучка основателя L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер с $64,8 млрд.

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Вечером 13 июля Бетанкур-Майер отставала от госпожи Безос на $1,1 млрд, сообщал Forbes. Сейчас разрыв между ними увеличился, внучка основателя L’Oreal опережает бывшую жену основателя Amazon на $3,6 млрд. Состояние Меккензи Безос из-за снижения котировок акций Amazon сократилось до $60,8 млрд.

Напомним, 12 июля Маккензи Безос стала самой богатой женщиной США. Она получила 25% акций компании бывшего мужа после развода в 2019 году. На фоне роста акций ее состояние увеличилось почти в два раза.

В то же время состояние ее бывшего мужа выросло на $16,2 млрд, до $188,2 млрд.

По материалам Mind
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