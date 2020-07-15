Где в странах Европы самые большие скидки на жилье из-за карантина

Летом 2020 года самые большие скидки на жилую недвижимость предоставляются в Италии – владельцы готовы “сбросить” до 40% от рыночной стоимости, которая была до пандемии коронавируса.

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Наиболее часто – это продажа от владельцев или предложения от застройщиков, которым нужно получать денежные средства даже в период закрытия границ в стране.

На второе место с хорошими скидками на жилье попал Кипр. Здесь можно купить недвижимость с дисконтом до 25%.

Далее расположились Испания, Франция и Греция. В этих странах скидка может достигать до 15%.

По словам экспертов, до 80% объектов, выставленных на распродажу, – жилая недвижимость, 15% – гостиницы и офисы, еще 5% – торговые площади.

Великобритания, Австрия, Швейцария, Монако и Германия официально не объявляли о скидках, но на практике готовы к уступкам.