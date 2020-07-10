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В Украине сократилось количество публичных акционерных обществ

В Украине сократилось количество публичных акционерных обществ

По состоянию на 1 июля 2020 года количество публичных акционерных обществ в Украине сократилось до 1321, или на 14,7% по сравнению с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 1321 публичное акционерное общества, на 14,7% меньше, чем на 1 июля 2019 года. Также за указанный период количество государственных предприятий уменьшилось на 1,5% (до 3732), иностранных предприятий — на 0,9% (до 628), кредитных союзов — на 0,0% (до 1057), товарных бирж — на 0,5% (до 618), частных предприятий — на 0,01% (до 200 069).

Количество частных акционерных обществ за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года увеличилось на 0,4% (до 5395), обществ с ограниченной ответственностью — на 5,6% (до 689 365), фермерских хозяйств — на 2,4% (до 47 425), коммунальных предприятий — на 6,4% (до 14 183), кооперативов — на 1,7% (до 28 279), объединений совладельцев многоквартирных домов — на 8,1% (до 33 703).

По материалам УКРИНФОРМ
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