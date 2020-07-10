До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождение

13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695, который предусматривает ужесточение наказания за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Этот законопроект поддержали 282 депутата, сообщается на сайте ВР.

Документ предусматривает:

Разрешить арест на срок от 10 до 15 суток для причастных к аварии водителей, которые оставили место ДТП .

Штрафы. Таких водителей предлагают наказывать 3400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. (Сейчас – 255 гривен или общественные работы на 40 часов).

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагается арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишение прав на срок от 3 до 10 суток.

За вождение в нетрезвом состоянии – штрафы в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год.

Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

В течение года совершит правонарушение третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Справка Finance.ua:

После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в МВД рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них штрафы за нарушения ПДД:

Проверить штрафы можно несколькими способами: через сайт Министерства внутренних дел; в электронном кабинете водителя; через приложение “Дія” или другие сервисы.