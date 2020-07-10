До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождение

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13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695, который предусматривает ужесточение наказания за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Этот законопроект поддержали 282 депутата, сообщается на сайте ВР.
Документ предусматривает:
Штрафы. Таких водителей предлагают наказывать 3400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. (Сейчас – 255 гривен или общественные работы на 40 часов).
После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в МВД рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них штрафы за нарушения ПДД:
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