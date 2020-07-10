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Tesla Model Y стала доступнее: компания снизила цену на электрокроссовер

Tesla Model Y стала доступнее: компания снизила цену на электрокроссовер

Компания Tesla не испытывает проблем со спросом на выпускаемые электромобили, а наоборот, с каждым кварталом только наращивает обороты. Однако, в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса, американский производитель решил показать лояльность к потребителям и снизил цены на электрокары.

Месяцем ранее Tesla понизила стоимость Model 3, S и X. Теперь же очередь дошла и до электрокроссовера Model Y, который является самым молодым в линейке производителя. Если ранее базовая версия модели стоила 52 900 долларов, то теперь она обойдется клиентам в 49 900 долларов. То есть Model Y практически сравнялась по цене с Model 3. Однако стоит учитывать тот факт, что кроссовер, в отличии от седана, оснащен двумя электромоторами и имеет полный привод.


Скриншот: autocentre.ua

Также производитель предлагает для Model Y пакет опций Performance Package, который включает в себя усиленные тормоза, пониженную подвеску, педали из алюминия и 21-дюймовые колесные диски с особым дизайном. Максимальная скорость модели выросла до 250 км/ч. Стоимость такой версии электрокара составляет 59 900 долларов. Если недостаточно и этих показателей, то можно выбрать модификацию Long Range, которая обладает увеличенным запасом хода.

По материалам autocentre.ua
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