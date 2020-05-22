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Tesla снизила стоимость своих электромобилей

Tesla снизила стоимость своих электромобилей

Американский автопроизводитель электромобилей Tesla в очередной раз снизил стоимость своей продукции, причем на несколько тысяч дешевле стали все актуальные модели, кроме Model Y (то есть Model 3, Model S и Model X).

К примеру, самая доступная модель Tesla Model 3 в конфигурации Standard Range Plus подешевела на $2,000 — c $39,990 до $37,990.

Флагманский седан Tesla Model S подешевел сразу на $5,000, так что самая доступна конфигурация Long Range Plus теперь стоит не $79,990, а $74,990, а самая дорогая Performance — не $99,990, а $94,990.

Такая же скидка в размере $5,000 теперь действует и для кроссовера Tesla Model X, стоимость которого теперь стартует с отметки $79,990 (Long Range), а не $84,990 и $99,990 (Performance), а не $104,990.

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Таким образом, единственная модель, которая не получила снижение стоимости — свежий компактный кроссовер Tesla Model Y, который можно приобрести за $52,990 (Long Range) или $60,990 (Performance).

Напомним, что несмотря на многочисленные просьбы украинских поклонников электромобилей, официальное представительство компании Tesla в Украине по-прежнему не открыто, поэтому для покупки нового электромобиля понадобится посетить один из европейских или американских магазинов бренда.

По материалам ITC.ua
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