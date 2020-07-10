С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолете

Народные депутаты поддержали законопроект №2424, который предусматривает взимание с субъектов авиационной деятельности налогов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Законопроект предусматривает, что с субъекта авиационной деятельности будет взиматься государственная пошлина в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Ставки налога за пассажира, который улетает из аэропорта Украины:

при воздушных перевозках в пределах Украины – $0,5;

при международных воздушных перевозках из Украины – $2.

При этом ставка госсбора за тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины, согласно пояснительной записке к законопроекту, должна быть на уровне $2,5 при перевозке по Украине и $10 для международных воздушных перевозок из/в Украину.

При каких условиях не будут взимать сбор:

при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозки гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабмина;

если это полеты, связанные с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

при перевозках пассажиров, относящихся к категории лиц, освобожденных от уплаты сборов по закону;

при перевозках детей в возрасте до двух лет;

при перевозках транзитных пассажиров или пассажиров с сервисными билетами;

при перевозках менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

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