Шведская компания выпустила девайс для улучшения геймерских навыков

Компания Tobii выпустила девайс, который геймеры используют для отслеживания взгляда в таких играх с быстрым темпом, как, например, Fortnite или League of Legends.

Об этом сообщает CNN.

В июне компания выпустила Tobii Eye Tracker 5 стоимостью $229, имеющий улучшенное повторное калибрование. Девайс использует алгоритм для отслеживания паттернов глаз игрока с помощью камеры, что позволяет программному обеспечению четко определить направление взгляда субъекта, а со временем – и шаблоны поведения. Он может отслеживать взгляд игрока и наклон его головы, помогает игрокам определить “слепые пятна”.

“Если мы теряем ваш взгляд, то мы гораздо быстрее находим ваши глаза снова. Это помогает в таких играх, как Counter-Strike: Global Offensive и других”, – рассказал Мартин Линдгрен, руководитель игрового отдела в Tobii.