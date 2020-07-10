Суд открыл производство по иску руководителя Укрспирта к Минэкономики

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Сергея Блескуна к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о признании противоправным непринятия решения об объявлении конкурсного отбора руководителя Укрспирта.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Сергея Блескуна к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Среди требований иска – признать противоправным бездействие министерства по непринятию решения об объявлении отбора руководителя особо важного для экономики Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт», – говорится в сообщении.

Как отмечается, истец также просит суд обязать Минэкономики в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда по этому делу объявить отбор на должность руководителя указанного предприятия. Суд принял решение о рассмотрении дела по правилам упрощенного искового производства без извещения сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщал Укринформ, Сергей Блескун подал два исковых заявления: о необходимости проведения конкурса на должность руководителя ГП «Укрспирт», и о подписании контракта с действующим руководителем ГП.