Как украинцы оценивают экономическое положение страны (опрос)

В конце июня 2020 года большинство украинцев оценили экономическое положение страны как плохое. Таких было 76% среди всех опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, который проводился с 19 по 24 июня 2020 года среди 1009 респондентов по всей Украине.

По сравнению с докризисным периодом оценка несколько ухудшилась.

По данным опроса, 1% респондентов называют это положение более или менее хорошим, а 20% – средним.



Инфографика: Research & Branding Group

Как отмечают исследователи, за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Так, в феврале считали ситуацию в целом плохой 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.