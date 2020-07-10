0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 239 0

Как украинцы оценивают экономическое положение страны (опрос)

Как украинцы оценивают экономическое положение страны (опрос)

В конце июня 2020 года большинство украинцев оценили экономическое положение страны как плохое. Таких было 76% среди всех опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, который проводился с 19 по 24 июня 2020 года среди 1009 респондентов по всей Украине.

По сравнению с докризисным периодом оценка несколько ухудшилась.

По данным опроса, 1% респондентов называют это положение более или менее хорошим, а 20% – средним.


Инфографика: Research & Branding Group

Как отмечают исследователи, за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Так, в феврале считали ситуацию в целом плохой 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.