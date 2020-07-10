"СЕТАМ" продал арестованных самолетов на 2,6 миллиона из-за долгов по зарплате

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Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Минюста) 20 арестованных самолетов на общую сумму 2,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
“Арестованные самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате. С молотка ушли “кукурузники”, легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил с 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено 782 349 грн”, – говорится в сообщении.
Как говорится на сайте “СЕТАМ”, воздушные суда PZL-104 “Вильга 35А”, АН – 2Т и реактивные Л-29 были выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн – долг по зарплате.
“Вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками по зарплате. Остальные пойдут на погашение других финансовых обязательств должника”, – заявил гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.
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