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Джек Ма сократил свою долю в Alibaba, продав акций почти на $10 млрд

Джек Ма сократил свою долю в Alibaba, продав акций почти на $10 млрд

Соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма сократил свою долю в компании за прошлый год до 4,8% с 6,4%, продав акций на $9,6 млрд. Об этом сообщает CNA.

Исполнительный вице-президент Alibaba Джозеф Цай также сократил свою долю в компании за тот же период с 2,3% до 1,6%. Проданная им доля оценивается в $4,1 млрд.

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Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активами в сфере СМИ и индустрии развлечений. В 2019 объем продаж на порталах группы Alibaba составил около 6 трлн юаней ($900 млрд).

Напомним: в мае Джек Ма лишился первого места в списке самых богатых китайских миллиардеров. Новый лидер – основатель компании Tencent Ма Хуатен, который возглавил список богачей Китая.

По материалам Mind
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