Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривен

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Суд апелляционной инстанции отменил решение хозяйственного суда города Киева, которым из бюджета города Киева в пользу коммерческой структуры безосновательно взыскано более 80 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, пишет 100realty
«Установлено, что в 2017 году частное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с местного бюджета ущерба, якобы причиненного в результате строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве», – сообщили в прокуратуре.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск общества, которое арендовало земельный участок рядом со строительством и жаловалось, что старые промышленные здания были повреждены из-за возведения моста.
Прокуратура установила, что это решение основывалось только на противоречивом заключении экспертизы. Другие доказательства, которые подтвердили бы ущерб, не были предоставлены.
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