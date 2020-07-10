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Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривен

Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривен

Суд апелляционной инстанции отменил решение хозяйственного суда города Киева, которым из бюджета города Киева в пользу коммерческой структуры безосновательно взыскано более 80 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, пишет 100realty

«Установлено, что в 2017 году частное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с местного бюджета ущерба, якобы причиненного в результате строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве», – сообщили в прокуратуре.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск общества, которое арендовало земельный участок рядом со строительством и жаловалось, что старые промышленные здания были повреждены из-за возведения моста.

Прокуратура установила, что это решение основывалось только на противоречивом заключении экспертизы. Другие доказательства, которые подтвердили бы ущерб, не были предоставлены.

Справка Finance.ua:

  • Строительство Подольско-Воскресенского моста ведется уже 27 лет. С тех пор неоднократно менялась общая смета строительства.
  • На строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве рабочие перешли к реализации следующего и одного из важнейших этапов – монтажу вант.
По материалам Finance.UA
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