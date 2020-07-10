Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривен

Суд апелляционной инстанции отменил решение хозяйственного суда города Киева, которым из бюджета города Киева в пользу коммерческой структуры безосновательно взыскано более 80 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, пишет 100realty

«Установлено, что в 2017 году частное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с местного бюджета ущерба, якобы причиненного в результате строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве», – сообщили в прокуратуре.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск общества, которое арендовало земельный участок рядом со строительством и жаловалось, что старые промышленные здания были повреждены из-за возведения моста.

Прокуратура установила, что это решение основывалось только на противоречивом заключении экспертизы. Другие доказательства, которые подтвердили бы ущерб, не были предоставлены.

Справка Finance.ua:

Строительство Подольско-Воскресенского моста ведется уже 27 лет. С тех пор неоднократно менялась общая смета строительства.