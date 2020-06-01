На арках Подольско-Воскресенского моста начали монтировать ванты (фото)

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На строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве рабочие перешли к реализации следующего и одного из важнейших этапов – монтажу вант.
“На арках Подольско-Воскресенского начали цеплять ванты. По состоянию на 1 июня их было 4 штуки по верховой стороне”, – написал в Facebook киевский видеоблогер Павел Авдокушин.
В свою очередь блогер Олег Тоцкий 3 июня опубликовал фотографии, на которых видно, что смонтировано уже как минимум шесть вант.
Фото Facebook Павел Авдокушин
Напомним, что сейчас пролет моста приподнят и удерживается на временных опорах. После того как арки и проезжая часть моста будут соединены вантами, временные опоры будут демонтированы окончательно.
Фото – Facebook/Олег Тоцкий
В конце апреля мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сейчас делается все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу и начать строительство новой ветки метро.
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