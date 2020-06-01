На арках Подольско-Воскресенского моста начали монтировать ванты (фото)

На строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве рабочие перешли к реализации следующего и одного из важнейших этапов – монтажу вант.

“На арках Подольско-Воскресенского начали цеплять ванты. По состоянию на 1 июня их было 4 штуки по верховой стороне”, – написал в Facebook киевский видеоблогер Павел Авдокушин.

В свою очередь блогер Олег Тоцкий 3 июня опубликовал фотографии, на которых видно, что смонтировано уже как минимум шесть вант.

Фото Facebook Павел Авдокушин

Напомним, что сейчас пролет моста приподнят и удерживается на временных опорах. После того как арки и проезжая часть моста будут соединены вантами, временные опоры будут демонтированы окончательно.



Фото – Facebook/Олег Тоцкий

В конце апреля мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сейчас делается все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу и начать строительство новой ветки метро.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что начало асфальтирования Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве запланировано на май.

В Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод.