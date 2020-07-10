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У украинского автомобилестроения есть инвестиционные перспективы – Петрашко

У украинского автомобилестроения есть инвестиционные перспективы – Петрашко

Инвестиционные перспективы есть у украинского автомобилестроения, сферы ІТ, фармацевтики.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в формате zoom-конференции, сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Мы интересны миру и видим инвестиционные возможности, например, в автомобилестроении, IT (создание кластеров инноваций), фармацевтике, промышленных логистических цепочках и др.», – сказал Петрашко.

Во время конференции министр также ответил на вопросы относительно международной торговли и соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, расследований Межведомственной комиссии по международной торговле, деятельности Госпотребслужбы и защиты прав потребителей, защиты интеллектуальной собственности, а также некоторых дискуссионных моментов отдельных отраслей.

По материалам УКРИНФОРМ
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