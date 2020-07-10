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Кличко сообщил, будут ли в Киеве поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте

Кличко сообщил, будут ли в Киеве поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте

Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник.

“Я хочу успокоить киевлян. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам жителей города. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям”, – сказал Виталий Кличко, отвечая на вопрос, возрастет ли стоимость проезда в городском электротранспорте в связи с увеличение с 1 августа тарифа “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54%.

Он отметил, что сегодня на всем подвижном составе “Киевпастранса” и на станциях скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера пассажиры могут воспользоваться э-билетом.

“И не платить наличными. 50% всех пассажиров уже платят за проезд бесконтактно. Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы”, – добавил Виталий Кличко.

По материалам УНН
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