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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (46,579 млн и 47,168 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (61 и 46), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 107 активных заявок по доллару на сумму 93,747 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0800 – 22 000
27,0700 – 55 000
27,0600 – 30 000
27,0600 – 30 000
27,0600 – 120 000
27,0600 – 10 000
27,0600 – 45 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,0700 – 70 000
27,0300 – 20 000
27,0300 – 1 500
27,0600 – 20 000
27,0600 – 5 000
27,0600 – 5 000
27,0700 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0526 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0443 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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