В Минздраве планируют с 1 сентября повысить зарплаты медикам

В этом году на медицинскую отрасль будет дополнительно выделено 1,26 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

На что планируют расходовать эти средства:

на укрепление материально-технической базы станций экстренной медицинской помощи;

на закупку 400 новых автомобилей экстренной медицинской помощи;

на повышение заработной платы.

Кому повысят зарплату: всем медицинским работникам вторичной и третичной медицинской помощи, в том числе и работникам экстренной помощи. Повышения будут как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу.

“Это будет довольно существенное повышение по сравнению с тем, что было раньше”, – отметил Степанов.

При этом, как добавил министр, часть средств будет выделена на учебно-тренировочные центры, чтобы бригады могли постоянно совершенствовать свои навыки.

Справка Finance.ua:

Повышение стало возможно после того, как 19 июня 2020 года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медицинскую помощь.

Ранее Президент заявлял, что тарифная ставка врача-хирурга сейчас – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около 7000 грн. После поднятия с сентября она будет примерно 10 500 гривен.