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В Минздраве планируют с 1 сентября повысить зарплаты медикам

В Минздраве планируют с 1 сентября повысить зарплаты медикам

В этом году на медицинскую отрасль будет дополнительно выделено 1,26 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

На что планируют расходовать эти средства:

  • на укрепление материально-технической базы станций экстренной медицинской помощи;
  • на закупку 400 новых автомобилей экстренной медицинской помощи;
  • на повышение заработной платы.

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Кому повысят зарплату: всем медицинским работникам вторичной и третичной медицинской помощи, в том числе и работникам экстренной помощи. Повышения будут как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу.

“Это будет довольно существенное повышение по сравнению с тем, что было раньше”, – отметил Степанов.

При этом, как добавил министр, часть средств будет выделена на учебно-тренировочные центры, чтобы бригады могли постоянно совершенствовать свои навыки.

Справка Finance.ua:

  • Повышение стало возможно после того, как 19 июня 2020 года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медицинскую помощь.
  • Ранее Президент заявлял, что тарифная ставка врача-хирурга сейчас – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около 7000 грн. После поднятия с сентября она будет примерно 10 500 гривен.
  • По данным Госстатистики, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине – в среднем 8056 гривен в месяц.
По материалам Finance.UA
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