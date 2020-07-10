В Минздраве планируют с 1 сентября повысить зарплаты медикам

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В этом году на медицинскую отрасль будет дополнительно выделено 1,26 млрд грн.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.
На что планируют расходовать эти средства:
Кому повысят зарплату: всем медицинским работникам вторичной и третичной медицинской помощи, в том числе и работникам экстренной помощи. Повышения будут как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу.
“Это будет довольно существенное повышение по сравнению с тем, что было раньше”, – отметил Степанов.
При этом, как добавил министр, часть средств будет выделена на учебно-тренировочные центры, чтобы бригады могли постоянно совершенствовать свои навыки.
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