Новак объяснил, как выгодно хранить деньги украинцам

В Украине начали дешеветь депозиты. Это связано со снижением учетной ставки Нацбанка, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

“Если ставка НБУ и дальше будет падать, это отразится как на депозитных, так и кредитных ставках. Однако во многом изменения зависят от нового главы НБУ и курсовой политики, которую тот предложит”, – объясняет экономист.

Отмечает, что депозиты, хотя и под низкие проценты – это лучше, чем держать деньги “под матрасом”.

“В Европе, например, банки берут депозиты под символические проценты, но и кредиты выдают под низкие проценты. Это позволяет развиваться экономике. Любые свободные средства как населения, так и бизнес сохраняет в банковской системе. Так можно хотя бы частично компенсировать потери от инфляции”, – говорит Новак.

По его словам, всегда есть альтернатива депозитам. Ключевой вопрос – это цель вложения денег.

“Если хотите наращивать активы, то лучшие варианты – депозиты, предпринимательская и инвестиционная деятельность. Если надо сохранить средства, то надежная форма – драгоценные металлы, недвижимость. Но в последнем случае надо иметь большие финансовые ресурсы”, – говорит экономист.

Добавляет, что за рубежом не только юридические, но и физические лица имеют возможность покупать ценные бумаги, облигации, акции.

“В Украине нужно поднимать общую финансовую культуру, чтобы граждане могли свободно пользоваться облигациями внутреннего государственного займа. Кроме того, все зависит от возможностей, которые предоставляет законодательство”, – говорит Новак.

Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту».