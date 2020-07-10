Екатерина Шаповал: Covid-19. Что изменилось для бизнеса и украинцев в Польше

В 2019 году, согласно данным Центрального экономического информационного центра в Польше, была зарегистрирована 10 541 компания с украинским капиталом.

Коронавирус и связанные с ним карантинные ограничения значительно усложнили работу иностранным предпринимателям в Польше, особенно тем, которые проживают за пределами ЕС. Они, в отличие от граждан других стран Евросоюза, после въезда в Польшу подлежат обязательной карантинной изоляции.

Усложнилась также процедура въезда в страну — в Польшу не впускают туристов по биометрическим паспортам, для пересечения границы нужно иметь карту резидента (временного или постоянного), разрешение и приглашение на работу, либо подтверждение о командировке, а также адрес для прохождения карантина. Условия и время прохождения карантина постоянно меняются, поэтому даже спланировать бизнес-поездку может быть не просто.

Согласно последнему распоряжению Министерства здравоохранения Польши от 2 июля 2020, карантин для всех, кто пересек границу Польши, должен длиться до 24 часов с момента введения данных об отрицательном результате диагностического теста на коронавирус в электронную систему лабораторных данных, но не может закончиться раньше, чем на 7 день после возможного заражения COVID-19.

То есть клинический материал на анализ от человека, находящегося в изоляции, может быть собран не ранее чем на 7 день приезда в Польшу. Если тест не был сделан, карантин автоматически завершается на 14 день самоизоляции.

Учитывая то, что среднее время выполнения теста занимает двое полных суток и еще день уходит на регистрацию результатов в системе, время карантина с тестом сокращается не на много. Не подлежат карантину только студенты, водители транзитного транспорта, рабочие, работающие на полевых работах, и граждане Польши и члены их семей.

Несмотря на ограничения, зарегистрированные в Польше юридические и физические лица, независимо от происхождения капитала, до конца мая 2020 года могли рассчитывать на значительную государственную помощь, согласно антикризисной правительственной программе.

Владельцы компаний получили освобождение от уплаты социальных взносов за период март-май, продление сроков подачи отчетности, субвенции, безвозвратные кредиты и дофинансирование заработной платы работников.

Для получения каждой из форм помощи нужно было выполнить определенные условия, и если иностранцу было трудно разобраться в нюансах, достаточно было попросить об этом своего бухгалтера. Но, даже не смотря на меры, ВВП Польши за четыре месяца карантина снизился на 3,2%.

Работу владельцев польских компаний, проживающих за рубежом, значительно упрощает полная электронизация налоговой и других систем государственного контроля в Польше. Зарегистрировать компанию, подать отчеты, сделать необходимые разрешения можно онлайн.

Для дистанционной работы предпринимателю нужно иметь один из вариантов электронной идентификации лица — профиль EPUAP или электронная подпись.

EPUAP – это общепольская система сотрудничества с органами управления, зарегистрировав свой профиль в ней, предприниматели и физические лица могут сотрудничать с государственными органами управления, подавать отчеты, получать необходимые разрешения и справки, регистрировать компанию онлайн и составлять годовые отчеты, а также получать другие услуги.

Процедура получения профиля EPUAP для иностранца может оказаться достаточно сложной — регистрация в системе требует наличия польского идентификационного номера PESEL и прописки, однако в Польше существует много предложений, когда наши земляки вполне легально и за небольшие деньги предоставляют услугу получения EPUAP, достаточно правильно ввести запрос в поисковую систему гугл.

Единственной проблемой для предпринимателей сейчас является потребность собственного присутствия при получении профиля. Но те, кто заблаговременно позаботился об этом, могут контролировать работу своего бизнеса из-за рубежа.

Лица, которые не имеют квалифицированного профиля EPUAP и не имеют возможности сейчас приехать в Польшу, могут осуществлять необходимые бизнес-операции, а также регистрировать компанию в Польше удаленно, без присутствия учредителей, пользуясь электронной подписью.

Наличие электронной подписи позволяет сдавать онлайн отчеты, подавать заявки на получение виз и приглашений для работников компании, осуществлять таможенные процедуры – фактически вести все управление бизнесом дистанционно.

Электронную подпись можно получить лично в офисах сертифицированных дилеров или же дистанционно, что занимает чуть больше времени и стоит двойную цену из-за необходимости проверки лица и изготовления нотариальных доверенностей.

Екатерина Шаповал, руководитель отдела по развитию бизнеса аутсорсинговой бухгалтерской компании inPL Group, Польша